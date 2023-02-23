



Перед посольством России в Лондоне выкрасили дорогу в цвета флага Украины

Активисты британской политической группы Led By Donkeys 23 февраля залили желтой и синей краской улицу в Лондоне перед посольством РФ. Так они выразили солидарность с Украиной накануне годовщины полномасштабного российского вторжения.



Russian Embassy, London pic.twitter.com/99mFy6Gx5k — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Solidarity with Ukraine ✊

(Russian Embassy, London) pic.twitter.com/efRXKgDuqV — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Группа использовала смывающуюся краску, а во время своей акции остановила движение транспорта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя случившееся в телеграм-канале, заявила, что “на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах”, не предоставив никаких этому доказательств. Группа Led By Donkeys возникла в 2018 году, в нее вошли противники Brexit и Консервативной партии Великобритании.