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Перед посольством России в Лондоне выкрасили дорогу в цвета флага Украины
23.02.2023 18:41 Наталья Богинская

Перед посольством России в Лондоне выкрасили дорогу в цвета флага Украины

Активисты британской политической группы Led By Donkeys 23 февраля залили желтой и синей краской улицу в Лондоне перед посольством РФ. Так они выразили солидарность с Украиной накануне годовщины полномасштабного российского вторжения.
 

Группа использовала смывающуюся краску, а во время своей акции остановила движение транспорта. 
  Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя случившееся в телеграм-канале, заявила, что “на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах”, не предоставив никаких этому доказательств. Группа Led By Donkeys возникла в 2018 году, в нее вошли противники Brexit и Консервативной партии Великобритании.
 

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