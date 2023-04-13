



Пенсионная реформа: штаб-квартира LVMH в Париже захвачена демонстрантами

После штаб-квартиры группы по управлению активами BlackRock на прошлой неделе, на двенадцатый день протестов против пенсионной реформы бастующие ненадолго вторглись в парижскую штаб-квартиру роскошного гиганта модной индустрии LVMH, принадлежащего самому богатому человеку в мире Бернару Арно. Компания владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy.



Начиная с межпрофессионального общего собрания на Лионском вокзале, более 400 забастовщиков отправились в метро для этой неожиданной акции по престижному адресу авеню Монтень, 22, недалеко от Елисейских полей. Однако они не заходили в ближайший магазин Louis Vuitton.



"Улица наша", — скандировали демонстранты перед зданием, многие из которых сели на свои места и ушли примерно через десять минут, не столкнувшись с охраной. Красные дымовые шашки заполнили вестибюль на несколько минут. Демонстранты подхватили лозунги "деньги в карманах работодателей" или "и мы дойдем до изъятия" и "анти, анти, антикапиталистические" .



«Мы проводили забастовки в течение трех месяцев, то есть это самое важное протестное движение с 1968 года. Мы собираемся показать Макрону, что решимость принадлежит не ему, а рабочему лагерю", — заявил ранее на Генеральной Ассамблее Фабьен Вильдье из компании СУД-Рейл.



"Если вы ищете деньги для финансирования пенсий, возьмите их из карманов миллиардеров, начиная с Бернара Арно", — добавил он в эфире BFMTV, говоря о боссе LVMH.



"Демократия касается и рабочего класса, то есть нас. Но правительство показывает нам, что демократия идет только в направлении сильного. Борьба должна выходить за рамки отступлений", — сказал он.



На прошлой неделе активисты SUD-Rail и CGT уже минут на двадцать вторгались в здание во 2-м округе Парижа, где расположены офисы BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами.





