



Пенсионерка зарезала 29-летнюю невестку

В Богородицке следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летней девушки. Преступление было совершено 15 декабря в деревне Упертовка. Между женщиной и внучатой невесткой произошел конфликт, в ходе которого 66-летняя пенсионерка взяла нож и нанесла три удара. Два пришлись в живот, еще один – в сердце. Пострадавшая скончалась месте.



В СУ СКР по Тульской области уточняют, что подозреваемая сама позвонила в полицию и сообщила о происшествии.



- Прибывшие на место преступления следователи провели проверку показаний на месте, допросили женщину, она подробно рассказала о способе и мотиве совершенного преступления, - сообщили в СК.



В ближайшее время пенсионерке предъявят обвинение. Следователи будут ходатайствовать об отправлении женщины в СИЗО.