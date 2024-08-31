



Пенсионер организовал более 90 изнасилований собственной жены







В понедельник, 2 сентября перед судом предстанет французский пенсионер, обвиняемый в том, что через интернет он нанял десятки незнакомцев, чтобы они изнасиловали его жену, после того как он накачал ее до бессознательного состояния, - дело, которое ужаснуло всю страну.



Вместе с главным подозреваемым, 71-летним бывшим сотрудником французской энергетической компании EDF, в южном городе Авиньон перед судом предстанут еще пятьдесят человек.



Их обвиняют в изнасиловании женщины, которая, по словам ее адвокатов, находилась под действием столь сильного успокоительного, что не осознавала происходящего.



Полиция начала расследование в отношении обвиняемого Доминика П. в сентябре 2020 года, когда он был пойман охранником, тайно снимавшим под юбками трех женщин в торговом центре.



Изучив его компьютер, полицейские заявили, что нашли тысячи фотографий и видеозаписей его жены, которая находилась без сознания и в основном в позе эмбриона.



На снимках, как утверждается, запечатлены десятки случаев изнасилования в доме супругов в Мазане, деревне с населением всего 6 000 человек, расположенной в 33 километрах от Авиньона в Провансе.



Полиция насчитала в общей сложности 92 изнасилования, совершенных 72 мужчинами, 51 из которых был официально опознан.



Доминик П. признался следователям, что давал жене сильнодействующие транквилизаторы, особенно Теместа, препарат, снижающий тревожность.



Насилие началось в 2011 году, когда пара жила под Парижем, и продолжилось после того, как они переехали в Мазан два года спустя.



Подозреваемая давала мужчинам строгие указания, чтобы они не разбудили ее, когда издевались над ней ночью.



Не разрешалось пользоваться лосьоном после бритья или пахнуть сигаретами, они должны были согревать руки перед прикосновением и раздеваться на кухне, чтобы случайно не оставить одежду в спальне.



Муж принимал участие в изнасилованиях, снимал их на видео и подбадривал других мужчин, используя унизительные выражения, утверждают прокуроры.



Деньги между сторонами не передавались.