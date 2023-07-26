



Пекло из Греции перемещается в Турцию: на курортах Анталии начались пожары

Вечером 24 июля, тревожный сигнал раздался для отдыхающих в Турции туристов. Адская жара и засуха привели к тому, что на курортах Анталии начались лесные пожары.



Пока что в турецкой прессе местные чиновники уверяют, что туристические объекты это не коснулись, однако пожары уже зафиксированы на курортных территориях. Первый инцидент зафиксировали около 21:00 в лесу на обочине шоссе Кемер-Анталья в районе Дегирмендери. Засуха и сильный ветер привели к тому, что пламя распространилось моментально. Для тушения пожара были направлены усиленные пожарные бригады из Анталии и Кумлуджи.



Находящиеся под угрозой пожара окрестные населенные пункты были эвакуированы. При этом по данным турецкой прессы, были госпитализированы шесть человек.



Как заявил губернатор Анталии Эрсин Язиджи, по состоянию на 05:30 утра с огнем начали бороться и с воздуха, с использованием 6 вертолетов и 4 самолетов. В результате огонь удалось потушить.



Замминистра внутренних дел Мюнир Каралоглу отметил, что огонь не угрожает туристическим объектам. Однако, учитывая, что на курортах Турции стоит жаркая погода без дождей, опасения туристов продолжают нарастать, и они достаточно обоснованы.