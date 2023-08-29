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Печальный конец: пропавшую в Рамат-Гане девушку нашли мертвой
29.08.2023 09:51 Аркадий Бочаровский

Печальный конец: пропавшую в Рамат-Гане девушку нашли мертвой

25-летняя Шай Пипко пропала 27 августа 2023 г. в районе Рамат-Гана. Сегодня утром, 29 августа, стало известно, что после суток поисков она была найдена мертвой.

Согласно результатам первоначального расследования на месте, подозрений в совершении преступления нет.

Вчера вечером, 28 августа, полиция Израиля распространила заявление, в котором призвала общественность оказать помощь в поисках Пипко, которая пропала 27 августа и не пришла на работу. В заявлении полиции было опубликовано описание Пипко и район, где она может быть найдена.

Ее подруга Лирон Лейбензон опубликовала в Facebook сообщение, в котором написала: "Вчера вечером она объявила, что идет ночевать к родителям. Ее там не было. Сегодня она не вышла на работу, не предупредив (день вдали от дома). Ее телефон недоступен. По данным мессенджера Facebook, в последний раз она подключалась около часа ночи. Это для нее нетипично".

Сегодня утром, 29 августа, Лейбензон сообщил тяжелую новость и написала: "Спасибо всем. Помощь, которую мы получили, бесценна. Это был тяжелый день с самыми плохими новостями в конце. Наша Шей была найдена мертвой".

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