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паводок
10.06.2023 13:34 Наталья Богинская

Паводки в Иране унесли не менее семи жизней

В результате внезапных паводков и сильных ветров, в пяти провинциях Ирана в течение последних двух дней погибли по меньшей мере семь человек, еще 59 получили травмы. Об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что трое погибших утонули во время паводка в Исфахане, одного человека вместе с машиной, в которой он находился, смыло с дороги, а пятого погибшего накрыло оползнем.

"Во время паводка также погиб ребенок в провинции Восточный Азербайджан", – говорится в статье.

Из-за сильных ветров пострадали также 27 жителей Тегерана и 32 жителя других регионов страны.

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