



Пастух в мундире: Коби Шабтай прогнал быка с шоссе №1

Утром 13 августа необычный инцидент произошел на шоссе №1.



Начальник полиции Израиля Коби Шабтай, был замечен помогающим убрать быка, который неожиданно вышел на проезжую часть на развязке Латрун на шоссе №1.



На документальной съемке этого события видно, как животное свободно проходит между стоящими в пробке автомобилями, а полицейский №1 стоит на обочине в форме и пытается направить движение.



Гражданка, стоявшая со своим автомобилем на проезжей части, поспешила достать мобильный телефон и сделать запись: "Мамочки, смотри, что здесь на дороге творится - здесь бык!". Что это за безумие?"



