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Пастух в мундире: Коби Шабтай прогнал быка с шоссе №1
13.08.2023 11:08 Аркадий Бочаровский

Пастух в мундире: Коби Шабтай прогнал быка с шоссе №1

Утром 13 августа необычный инцидент произошел на шоссе №1.

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай, был замечен помогающим убрать быка, который неожиданно вышел на проезжую часть на развязке Латрун на шоссе №1.

На документальной съемке этого события видно, как животное свободно проходит между стоящими в пробке автомобилями, а полицейский №1 стоит на обочине в форме и пытается направить движение.

Гражданка, стоявшая со своим автомобилем на проезжей части, поспешила достать мобильный телефон и сделать запись: "Мамочки, смотри, что здесь на дороге творится - здесь бык!". Что это за безумие?"

 

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