



Пастор зашел в клетку со львами, демонстрируя "Божественную защиту"

Интернет облетело видео, на котором африканский пастор входит в клетку с молодыми львами и дразнит животных, чтобы показать, что с "человеком Божьим" ничего не может случиться.



Мужчина в синем костюме играет с тремя львами под бдительным взглядом нескольких людей за пределами клетки. Мужчину называют "пастор Дэниэл", и, если верить описанию видео, то этот смелый трюк был призван убедить последователей пастора, что он находится под защитой Бога и что с ним ничего не может случиться даже в окружении опасных животных.



Можно увидеть, как мужчина бьет львов и даже позволяет одному из них игриво жевать свою руку.



В соцсети пользователи отметили, что "мы видели, как африканские евангелические пасторы придумали поистине безумные способы промывания мозгов своей пастве, утверждая, что они действительно благословлены Богом или что у них есть силы, которыми не обладает ни один простой смертный. Но это, должно быть, один из самых опасных способов. К несчастью для пастора Дэниела, который, судя по всему, живет в Нигерии, люди не были слишком впечатлены его выходкой".

