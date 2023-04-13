Passportcard направила спасательную миссию на место аварии в Южной Корее
Страховая компания PassportCard отправила на место аварии в Южной Корее спасательную миссию.
По данным "Аруц Шева", она также пытается организовать самолет для перевоза некоторых пострадавших в Израиль.
Напомним, что 13 апреля в Южной Корее перевернулся автобус с израильскими туристами. Один пассажир скончался от полученных ранений в больнице. Еще 11 человек находятся в тяжелом состоянии.
Всего ранения получили 35 человек, из которых 33 - израильтяне. Израильский консул отправился на место аварии. Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что окажет необходимую поддержку пострадавшим израильтянам по запросу посольства в Сеуле.
A tour bus with 32 Israelis on board crashed in #Chungju, North Chungcheong Province, killing one Israeli and injuring 34 others.— The Korea Report (@TheKoreaReport) April 13, 2023
Eleven victims were transferred to a local hospital after suffering significant injuries, according to the police. pic.twitter.com/0rG7dFQ5PV