Passportcard направила спасательную миссию на место аварии в Южной Корее

Страховая компания PassportCard отправила на место аварии в Южной Корее спасательную миссию.



По данным "Аруц Шева", она также пытается организовать самолет для перевоза некоторых пострадавших в Израиль.



Напомним, что 13 апреля в Южной Корее перевернулся автобус с израильскими туристами. Один пассажир скончался от полученных ранений в больнице. Еще 11 человек находятся в тяжелом состоянии.



Всего ранения получили 35 человек, из которых 33 - израильтяне. Израильский консул отправился на место аварии. Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что окажет необходимую поддержку пострадавшим израильтянам по запросу посольства в Сеуле.



A tour bus with 32 Israelis on board crashed in #Chungju, North Chungcheong Province, killing one Israeli and injuring 34 others.



Eleven victims were transferred to a local hospital after suffering significant injuries, according to the police. pic.twitter.com/0rG7dFQ5PV