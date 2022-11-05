



Пассажиры застряли в аэропорту Найроби из-за забастовки пилотов Kenya Airways

Авиакомпания Kenya Airways в субботу предупредила своих бастующих пилотов, что они могут быть уволены, если не вернутся к работе немедленно, поскольку забастовки привели к отмене десятков рейсов и оставили тысячи пассажиров в затруднительном положении, сообщает агентство Reuters.



Пилоты одного из крупнейших африканских авиаперевозчиков объявили забастовку с 6 часов утра по местному времени в субботу, что затронуло деловых людей и туристов в в международном аэропорту имени Джомо Кеньятты в Найроби, одном из самых важных авиационных узлов Африки.



Во внутренней служебной записке для пилотов авиакомпания заявила, что забастовка была незаконной, и попросила пилотов немедленно вернуться к работе.



"Эта забастовка привела к серьезным неудобствам для наших гостей и последующим убыткам. Это действие истолковывается как участие в незаконной забастовке. Пилоты, не явившиеся на дежурство и не подчинившиеся законным приказам руководства, могут быть оштрафованы и уволены", — говорится в меморандуме.



Ранее в субботу Кенийская ассоциация пилотов авиакомпаний (KALPA) заявила, что руководство перевозчика отказалось выслушать их предложения о том, как разрешить свои претензии.



"Ни один самолет KQ (Kenya Airways) не вылетел из международного аэропорта Джомо Кеньятта под управлением члена KALPA с 6 утра сегодня утром", — говорится в заявлении профсоюза.



Kenya Airways принесла извинения пассажирам и заявила, что сделает все возможное, чтобы свести к минимуму неудобства, которые могут включать в себя перебронирование их на альтернативные рейсы.



Перед акцией компания предупредила, что забастовка может поставить под угрозу ее восстановление после пандемии, что приведет к убыткам в размере не менее2,5 миллиона долларов в день.



"На данный момент пострадало около 10 000 пассажиров, и если ситуация будет продолжаться в том же духе, последствия для других секторов экономики, туризма, будут серьезными", - говоритс в заявлении авиакомпании.



Пассажиры в аэропорту сообщили агентству Reuters рано утром в субботу, что предыдущая ночь была хаотичной, так как люди пытались уехать до начала забастовки. По их словам, сотни пассажиров, прибывших транзитом, оказались в ловушке в аэропорту, поскольку их стыковочные рейсы не смогли вылететь.



Профсоюз пилотов заявил, что объявил забастовку из-за спора о пенсионных отчислениях и урегулировании отсрочки платежа для своих членов.

