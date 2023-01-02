Пассажиры застряли на "грязном" круизном лайнере у берегов Австралии
Сотни пассажиров застряли на круизном лайнере Viking Orion у побережья Австралии после того, как на его корпусе были обнаружены потенциально опасные наросты.
14-палубному судну на 930 человек, построенному в 2018 году, было отказано в разрешении на швартовку в Аделаиде после того, как власти обнаружили "биообрастание" — скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных, что может нести потенциальную опасность для местной морской флоры и фауны.
Чиновники заявили, что перед входом в Австралию корпус корабля необходимо очистить.
Департамент рыболовства Австралии заявил, что борьба с биологическим загрязнением является "обычной практикой для всех прибывающих международных судов" и что судно необходимо очистить, чтобы избежать попадания "чужеродных и вредных морских организмов".
Для очистки судна за пределами австралийских территориальных вод были привлечены профессиональные водолазы.
Сообщается, что кораблю также не разрешили зайти в порты в Новой Зеландии и Тасмании, в результате чего пассажиры не покидали борт судна с 26 декабря и пропустили четыре запланированные остановки.
Разочарованным и разгневанным пассажирам круизная компания пообещала сделать "скорректированное предложение компенсации" в ближайшие дни.