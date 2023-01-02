



Пассажиры застряли на "грязном" круизном лайнере у берегов Австралии

Сотни пассажиров застряли на круизном лайнере Viking Orion у побережья Австралии после того, как на его корпусе были обнаружены потенциально опасные наросты.



14-палубному судну на 930 человек, построенному в 2018 году, было отказано в разрешении на швартовку в Аделаиде после того, как власти обнаружили "биообрастание" — скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных, что может нести потенциальную опасность для местной морской флоры и фауны.



Чиновники заявили, что перед входом в Австралию корпус корабля необходимо очистить.



Департамент рыболовства Австралии заявил, что борьба с биологическим загрязнением является "обычной практикой для всех прибывающих международных судов" и что судно необходимо очистить, чтобы избежать попадания "чужеродных и вредных морских организмов".



Для очистки судна за пределами австралийских территориальных вод были привлечены профессиональные водолазы.



Сообщается, что кораблю также не разрешили зайти в порты в Новой Зеландии и Тасмании, в результате чего пассажиры не покидали борт судна с 26 декабря и пропустили четыре запланированные остановки.



Разочарованным и разгневанным пассажирам круизная компания пообещала сделать "скорректированное предложение компенсации" в ближайшие дни.