



Пассажиры самолета испугались, увидев как техработник заклеил крыло скотчем

Пассажиры самолета Spirit Airlines впали в панику после того, как увидели, как работник аэропорта заклеил липкой лентой крыло авиалайнера перед взлетом.

Пользователь TikTok @myhoneysmacks поделился тревожным роликом, на котором рабочий небрежно “склеивает самолет”, пока пассажиры занимают свои места на борту.



В видеоролике видно, как рабочий стоит на лестнице, пытаясь наклеить скотч вдоль на верхнюю часть крыла.

“Вот почему я не буду летать на Spirit Airlines”, – написал блогер.



Однако, выяснилось, что лента представляет собой самоклеящийся алюминиевый скотч, используемый для быстрого ремонта самолетов и гоночных автомобилей.