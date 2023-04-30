Пассажиры самолета испугались, увидев как техработник заклеил крыло скотчем
Пассажиры самолета Spirit Airlines впали в панику после того, как увидели, как работник аэропорта заклеил липкой лентой крыло авиалайнера перед взлетом.
Пользователь TikTok @myhoneysmacks поделился тревожным роликом, на котором рабочий небрежно “склеивает самолет”, пока пассажиры занимают свои места на борту.
В видеоролике видно, как рабочий стоит на лестнице, пытаясь наклеить скотч вдоль на верхнюю часть крыла.
“Вот почему я не буду летать на Spirit Airlines”, – написал блогер.
Однако, выяснилось, что лента представляет собой самоклеящийся алюминиевый скотч, используемый для быстрого ремонта самолетов и гоночных автомобилей.
@myhoneysmacks Im only flying southwest now 😤 #spirit #spiritairlines #plane #planecrash #cockpit #airline #flight #fly #scary #omg #mindboggling ♬ original sound - My Honey Smacks 🍯🐝 Youtuber