



Пассажиры El Al вынуждены остаться в Таиланде из-за неисправности самолета

Пассажиры El Al были вынуждены остаться на одну ночь на Пхукете, Таиланд, из-за технической неисправности их самолета. Пассажиров разместили в отелях, рейс вылетает в понедельник.



El Al сказал: “К сожалению, из-за продолжающейся технической неисправности обратный рейс из Пхукета в Тель-Авив отменяли дважды подряд. El Al прилагает все усилия, чтобы как можно скорее завершить устранение неисправности. Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам. El Al ставит превыше всего безопасность пассажиров и членов экипажа”.

