



Пассажирский автобус упал в пруд в Бангладеш: 17 человек погибли

По меньшей мере 17 человек погибли и 45 получили ранения, когда пассажирский автобус съехал с дороги и упал в водоем в районе Джалокати, сообщила в субботу полиция Бангладеш.



Авария произошла примерно в 200 км к югу от столицы Дакки в субботу утром, в результате чего 13 пассажиров погибли на месте, сообщил Синьхуа начальник районной полиции Мухаммед Афрузул Хуке Тутул.



Все пострадавшие доставлены в местные больницы, где еще четверо скончались, сообщил офицер. Он сказал, что число жертв может возрасти, поскольку некоторые из раненых пассажиров находятся в критическом состоянии.



По словам чиновника, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.