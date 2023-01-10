



"Пассажиров выстроили в ряд". Подробности с заминированного самолета с Гоа

В направлявшемся из Москвы в Гоа самолете AZUR air, совершившим экстренную посадку в индийском штате Гуджарат, находился российский артист Оскар Кучера.



Поступило сообщение о минировании пассажирского самолета.



Кучера поделился деталями с подписчиками в социальной сети.



Артист рассказал, что рейс задержали на 17,5 часа, а за полтора часа до посадки в Гоа, пилот объявил о срочной посадке, «где он и сам не знает».

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«Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, а вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, — написал артист , — пассажиров посадили в автобусы по 45 человек и выстроили в ряд».



После этого обыскали всех пассажиров. По словам Кучеры, это было неприятно.



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