



Пассажир взял на себя управление самолетом после того, как пилоту стало плохо

Пассажир небольшого самолета взял на себя управление и совершил аварийную посадку на острове Массачусетс в субботу после того, как пилоту потребовалась неотложная медицинская помощь, сообщила полиция.



Как пишет The Washington Post авария произошла в субботу днем возле аэропорта Мартас-Винъярд в Уэст-Тисбери, штат Массачусетс. Полиция штата Массачусетс сообщила, что 79-летний мужчина попал в аварию во время последнего захода на посадку самолета.



Полиция штата заявила, что авария “привела к жесткой посадке за пределами взлетно-посадочной полосы, в результате чего левое крыло самолета сломалось пополам”.



Сообщается, что пилот был доставлен в бостонскую больницу в опасном для жизни состоянии. По данным полиции, женщина-пассажир не пострадала.



Самолет Piper Meridian 2006 года вылетел из округа Вестчестер, штат Нью-Йорк, в субботу днем. По словам полиции, пилот и пассажир — жители Коннектикута.



Авария расследуется полицией штата, Национальным советом по безопасности на транспорте и Федеральным авиационным управлением. Представитель FAA заявил, что расследованием занимается NTSB.



Полиция штата сообщила, что самолет был доставлен в безопасное место в аэропорту, а место крушения очищено.

