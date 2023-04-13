



Пассажир в приступе гнева разбил иллюминатор в самолете, следовавшем в Израиль





Чрезвычайное происшествие произошло на рейсе, вылетевшем из Ларнаки в Израиль в прошлый вторник: перед самым взлетом, когда самолет был полон пассажиров, возвращавшихся в Израиль после праздничных каникул, один из пассажиров разбил кулаком окно самолета.



По словам Шахара, пассажира, летевшего этим рейсом: "После того, как мы сели, мальчик двух с половиной лет, сидевший с родителями в середине самолета, начал плакать, буквально кричать. Вдруг мы услышали громкий крик мужчины, который заорал "Хватит!" Затем раздался бум. Самолет затих, и человек, сидевший рядом с ним, сказал нам, что отец в приступе гнева разбил внутреннее окно".



Шахар продолжает: "Сразу после этого мать мальчика спросила, нет ли у кого-нибудь соски, потому что, очевидно, именно эта проблема была причиной того, что мальчик плакал без остановки. Кто-то принес ей соску, которая у него была, и после этого все успокоилось".



После этого экипаж самолета начал высаживать пассажиров. "Среди пассажиров были религиозные люди, которые начали волноваться, потому что это было прямо перед началом праздника", - говорит Шахар. Через несколько минут появился кто-то из экипажа самолета и сказал, что все в порядке и можно взлетать. После 20-минутной задержки самолет взлетел. "Люди были напряжены и спрашивали, безопасно ли так летать, но они нас успокоили".



Окна в большинстве пассажирских самолетов состоят из трех разных стекол. Внутреннее стекло, которое мы, пассажиры, можем потрогать, на самом деле представляет собой просто плексигласовую панель. Как объясняет авиационный эксперт Генрих Гроссбонгардт, это делается для того, чтобы избежать прямого контакта с толстыми внешними стеклами, которые удерживают давление на большой высоте. "Это также необходимо, потому что наружный воздух на высоте 30 000 футов может быть холодным до минус 60 градусов", - объясняет он. "Если бы вы прикоснулись к настоящему внешнему окну, то, скорее всего, получили бы обморожение".

