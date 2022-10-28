



Пассажир устроил пожар на борту El Al

Пассажир из Израиля устроил пожар в туалетной кабине во время рейса авиакомпании El Al в Бангкок.



Инцидент произошел на рейсе, который вылетел прошлой ночью из Тель-Авива, сообщает Jerusalem Post.



Пассажир, который, вероятно, хотел покурить, бросил окурок в мусорное ведро в туалетном отсеке, в результате чего воспламенилась бумага. Как утверждается, загорелось само ведро и унитаз.



"Пассажир, летевший в Бангкок, был замечен курящим в туалете самолета, и возникло опасение, что в салоне возникнет пожар. Экипаж и капитаны немедленно и с осторожностью отреагировали на инцидент, применив специальные огнетушители", - говорится в заявлении El Al.



Датчики дыма в кабине Boeing 777 сработали, предупредив экипаж о дыме в туалете. Сразу после получения сигнала тревоги бортпроводники подошли к кабине туалета, потушили пожар.



Во время инцидента самолет находился в середине полета. Борт продолжил путь, как и планировалось, пока не приземлился в Бангкоке.



"Рейс продолжился в соответствии с графиком и благополучно приземлился в аэропорту Бангкока. Пассажир был предупрежден, и вопрос был передан на дальнейшее рассмотрение в наш юридический отдел", - заявили в авиакомпании.



После того, как пожар был потушен, была проведена оценка ситуации, и было установлено, что опасности для самолета нет. El Al решила не привлекать полицию Таиланда, но компания подаст на мужчину в суд.