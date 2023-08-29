



Пассажир самолета, севшего в Саудовской Аравии: нам сказали, что мы приглашены



Эммануэль Кармель, летевшая в самолете, приземлившемся в Саудовской Аравии, дала интервью радиостанции 103FM.



Эммануэль сказала: "Отношение саудовцев здесь действительно удивляет, они сказали нам, что мы приглашены, мы этого не ожидали", - поделилась она: "Самолет совершил аварийную посадку, мы начали испытывать стресс, не понимали, что происходит, некоторые начали расстраиваться и плакать. Мы были в шоке. Я действительно не думала, что наше путешествие так закончится".



Следует отметить, что авиакомпания не объявляла об "аварийной посадке", и на данный момент не ясно, по какой причине произошла эта посадка.



В соответствии с заявлением Саудовской Аравии, сделанным около полугода назад, о том, что она разрешает всем странам проходить через свое воздушное пространство, аэропорт Джидды стал местом аварийной посадки и для израильских рейсов.