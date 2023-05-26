



Пассажир открыл дверь самолета в воздухе: 9 человек госпитализированы

Пассажир открыл аварийный выход на рейсе Asiana Airlines, который заходил на посадку в пятницу. Самолет благополучно приземлился, но несколько человек были госпитализированы.



Airbus A321-200 перевозил около 200 пассажиров, когда он приближался к взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Тэгу, примерно в 240 километрах к юго-востоку от Сеула, на внутреннем рейсе.



Когда самолет все еще находился на высоте около 200 метров над землей, пассажир, сидевший возле аварийного выхода, "открыл дверь вручную, нажав на рычаг", сообщил представитель южнокорейского перевозчика.



Из-за неожиданного открытия двери у некоторых пассажиров возникли проблемы с дыханием.



Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что девять человек были госпитализированы в больницу после приземления, добавив, что серьезных травм или повреждений не было.



Пассажир был доставлен на допрос в полицию, чтобы выяснить, почему он открыл дверь, сообщили в авиакомпании.

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2023