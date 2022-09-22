



Пассажир атаковал бортпроводника American Airlines

Пассажир напал на бортпроводника American Airlines и ударил его кулаком по затылку.



Инцидент произошел во время перелета из Мексики в Лос-Анджелес, сообщает Jerusalem Post.



Как только самолет достиг Лос-Анджелеса, ФБР задержало пассажира, поскольку нападение на экипаж во время полета является федеральным правонарушением.



По словам очевидцев, другие пассажиры помогали экипажу удерживать нападавшего во время полета.



"Лицо, причастное к этому инциденту, никогда не будет допущено к поездкам с нами в будущем, и мы будем тесно сотрудничать с правоохранительными органами в их расследовании", - заявили в American Airlines.