



“Пасхальный кролик”, укравший 200 000 яиц Cadbury Creme, получил 1,5 года

Британец Джоби Пул, которого местная полиция назвала “пасхальным кроликом” после того, как он украл яйца Cadbury Creme на сумму более 31 000 фунтов стерлингов (59 000 долларов США) из промышленного комплекса, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. 32-летний злоумышленник был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за три преступления



Пул, который уже отсидел шесть месяцев в ожидании суда, проведет еще шесть месяцев в тюрьме, а затем оставшуюся часть срока условно-досрочно.

Он был арестован в феврале после того, как пробил ворота промышленного парка в Телфорде, а затем на угнанном грузовике отбуксировал прицеп, загруженный 200 000 яиц Cadbury Creme и другими шоколадными изделиями.



Вскоре после этого полиция Западной Мерсии сообщила, что полицейские остановили на шоссе автомобиль, “предположительно являющийся пасхальным кроликом”, и арестовали мужчину по подозрению в краже.



Преступник сдался, когда понял, что полиция преследует его. Он признал себя виновным в краже, причинении ущерба и вождении автомобиля без страховки.