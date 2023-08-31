



Разъяренные и растерянные: Пять миллионов пчел выпали из грузовика в Канаде

Пасечник Майкл Барбер из Берлингтона, Онтарио, проснулся утром 30 августа от звонка полиции, которая искала помощи после того, как пять миллионов пчел упали с грузовика в Канаде. Как пишет BBC, при транспортировке ульев на зимовку ремни, державшие их на месте, ослабли, что позволило им выскользнуть. Когда произошла авария, пчелы были в своих ульях, упакованные на кузове грузовика и перевезены к месту зимовки.



Насекомые и их ульи были разбросаны в радиусе 400 метров. На соседних автомобилях и почтовых столбах скопились рои пчел.



"На капоте моего грузовика была, пожалуй, тысяча пчел", – рассказал пасечник. “Это было довольно сумасшедшее облако пчел, которые были очень разъяренными и растерянными".



Водителям было приказано держать окна открытыми, а пешеходам – держаться подальше. Барбер обратился к другим пчеловодам с просьбой о дополнительной помощи. Около десятка пасечников в конце концов помогли загнать насекомых.



Через несколько часов большинство пчел смогли найти свои ульи, но несколько сотен пчел все же погибли после аварии. Пострадали и те, кто находился рядом. Водителя грузовика ужалили более 100 раз, поскольку он не был одет в полный костюм пчеловода.



"Было много летающих пчел, которые заставляли нервничать даже пчеловодов в костюмах", – отметил Барбер.



