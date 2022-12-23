



Парижский стрелок ранее дважды покушался на убийство

69-летний вооруженный мужчина открыл огонь по курдскому культурному центру и парикмахерской в ​​центре Парижа в пятницу, убив двух человек и ранив еще четырех, заявили свидетели и прокуроры.



Выстрелы незадолго до полудня (11:00 по Гринвичу) вызвали панику на улице Ангиен в 10-м округе столицы, оживленном районе с магазинами, ресторанами и барами, где проживает в основном курдское население.



Свидетели сообщили, что мужчина был арестован полицией в парикмахерской, где он ранил минимум двух находившихся там людей. Стрелок был ранен и "доставлен в больницу", а его личность находится в процессе проверки, сообщила на месте стрельбы мэр 10-го округа Александра Кордебард.



Курдский общественный центр Center Ahmet Kaya используется благотворительной организацией, которая работает над интеграцией курдского населения в районе Парижа.



Источники в полиции охарактеризовали стрелявшего как "европейца", гражданина Франции, известного двумя предыдущими покушениями на убийство в 2016 и 2021 годах.



Его мотивы остаются неясными, но его личность и цель сразу же вызвали подозрения, что стрельба могла быть совершена на расовой почве.

