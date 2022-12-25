



Парижский стрелок переведен в психиатрическую больницу

Француз, подозреваемый в убийстве трех человек в результате нападения на курдский культурный центр в Париже, был переведен в психиатрическое отделение, сообщила прокуратура в субботу.



Прокуроры заявили, что 69-летний подозреваемый был освобожден из-под стражи по состоянию здоровья в субботу и доставлен в психиатрическую больницу полиции.



Стрелок, который имеет долгую историю преступлений, связанных с оружием, заявил следователям, что его мотив был расистским.

Прокурор Парижа заявил, что в субботу днем ​​врач осмотрел подозреваемого и счел его состояние здоровья "несовместимым с мерой содержания под стражей".



Многие представители курдской общины выразили недовольство французскими службами безопасности, заявив, что они сделали слишком мало для предотвращения стрельбы.



Разочарование выплеснулось в субботу, и с столице Франции вспыхнули ожесточенные мятежи.



Начальник столичной полиции Лоран Нуньес сообщил телеканалу BFM, что 31 офицер и один протестующий получили ранения в результате беспорядков, а 11 человек были арестованы "в основном за ущерб".



Ранее в субботу прокурор Парижа продлил срок задержания подозреваемого на 24 часа и предъявил ему дополнительное обвинение в действиях по "расистским мотивам".



Из трех раненых один находится в реанимации в больнице, еще двое получили скрьезные ранения.

По данным Курдского демократического совета во Франции (CDK-F), среди погибших были лидер Курдского женского движения во Франции Эмине Кара, политический беженец и художник Мир Первер и Абдулрахман Кизил, дополнительной информации о котором СМИ не дают.



Подозреваемый, бывший машинист поезда, является энтузиастом оружия. Ранее в этом месяце он был освобожден под залог. В 2016 году он был осужден за вооруженное насилие в пригороде Парижа Сена-Сен-Дени, но подал апелляцию.Через год его осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия.

В прошлом году ему было предъявлено обвинение в насилии на расовой почве после того, как он якобы нанес ножевые ранения мигрантам и разрубил мечом их палатки в парке на востоке Парижа.

