



Парикмахер Сары Нетаниягу: она меня успокаивала

Моше, парикмахер, салон которого осадили протестующие, когда жена премьер-министра Биньямина Нетаниягу Сара стриглась, рассказал об этом инциденте в разговоре с новостями 12 канала .



"Я в шоке, я никогда не сталкивался с чем-то подобным. У меня есть клиенты из всех слоев общества. Я сейчас в эмоциональном смятении, это неприятно. Сара Нетаниягу - мой клиент на протяжении нескольких лет. Именно она меня успокоивала", - сказал он.



Он отказался сообщить, разговаривал ли он с премьер-министром во время инцидента.



"Это конфиденциальная информация. могу сказать одно - все заботились о нас", - добавил парикмахер.

