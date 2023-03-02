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Парикмахер Сары Нетаниягу: она меня успокаивала
02.03.2023 07:20 Евгения Маркова

Парикмахер Сары Нетаниягу: она меня успокаивала

Моше, парикмахер, салон которого осадили протестующие, когда жена премьер-министра Биньямина Нетаниягу Сара стриглась, рассказал об этом инциденте в разговоре с новостями 12 канала .

"Я в шоке, я никогда не сталкивался с чем-то подобным. У меня есть клиенты из всех слоев общества. Я сейчас в эмоциональном смятении, это неприятно. Сара Нетаниягу - мой клиент на протяжении нескольких лет. Именно она меня успокоивала", - сказал он.

Он отказался сообщить, разговаривал ли он с премьер-министром во время инцидента. 

"Это конфиденциальная информация. могу сказать одно - все заботились о нас", - добавил парикмахер.
 

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