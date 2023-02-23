



"Паразиты, ненавистники государства": драка с пьяными харедим на пути из Марокко



Несколько молодых людей из ультраортодоксального сектора устроили драку сегодня ночью, 23 февраля, на рейсе авиакомпании Israir, вылетевшем из Марракеша - после того, как между ними и другими пассажирами возникла конфронтация. Как только самолет приземлился в аэропорту, на борт поднялись полицейские и арестовали участников беспорядков.



Согласно показаниям пассажиров самолета, среди большой группы ультраортодоксов, которые сели на рейс, когда некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент они сняли обувь и нарушили покой других пассажиров - те начали называть их "паразитами", "ненавистниками государства" и другими оскорблениями.



Показания одного из пассажиров были опубликованы в группе Telegram Даниэля Амрама: "Мы вылетели из Марокко, из Марракеша в Израиль с компанией Israir, 65 парней, и некоторые пили алкоголь и немного опьянели. Там были две левые женщины, которые начали кричать на нас".



Он продолжил: "Началась неразбериха, парни вспылили, все вспылили на двух девушек, и это переросло в большой инцидент, где все орали, каждый кричал на другого. После этого одна из левых женщин, которая была с нами, почувствовала себя нехорошо, ей оказали помощь на месте. Был еще один человек, который получил удары в грудь и не мог дышать, поэтому они дали ему кислород. Я, как волонтер MADA, также позаботился о нем. Вот и все. На месте нас ждала машина скорой помощи и полицейские, они арестовали лидера группы и еще двух парней, которые напились. На данный момент одного уже отпустили, а двое еще под стражей".



Компания Israir прокомментировала: "Israir осуждает любое насилие по отношению к пассажирам и экипажу самолета".