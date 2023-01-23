



Пара занималась сексом на входе в Большую Синагогу Тель-Авива

Во дворе Большой Синагоги на улице Алленби в Тель-Авиве была снята пара, занимавшаяся сексом. Руководство синагоги подало жалобу в полицию. Инцидент произошел в субботу в полдень, 21 января, когда синагога была заперта, после молитвы перед полуднем



"После распространенного видео мы проверили камеры наблюдения, установленные на территории комплекса, и к своему удивлению увидели, что молодая пара действительно занималась сексом на территории синагоги, перепрыгнув через запертые входные ворота во двор и найдя угол рядом со входом в здание", - сказал президент Большой синагоги в Тель-Авиве Шломо Пивко в беседе с газетой "Маарив".



Он сообщил: "В полицию подана жалоба, и я надеюсь, что они найдут этих людей. Это неприятно, мы потрясены и серьезно относимся к этому инциденту. Это частное и священное место".



По его словам, "я надеюсь, что это не израильтяне, возможно, туристы, которые не знали, что это место - синагога и святое место. Но в любом случае, мы относимся к этому серьезно". Пара проникла через входные ворота, которые были заперты, и это было частное место. Это не то, что делается случайно, и уж точно не в комплексе синагоги. Я надеюсь, что полиция найдет эту пару, и они будут наказаны". Пивко отметил, что в комплексе Большой синагоги установлены камеры наблюдения, которые следят за происходящим. "Камеры в комплексе объединены в сеть, но всегда можно найти лазейку", - пояснил он.



5 февраля состоится церемония, посвященная 100-летию основания Большой синагоги на улице Алленби 110, которая считается одним из символов первого еврейского города и частью истории Тель-Авива на протяжении многих поколений.

