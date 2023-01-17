



Пара арестована за нападение на педиатра в больнице "Сорока"

Двое родителей были арестованы после физического и словесного нападения на педиатра в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.



Инцидент произошел в понедельник, 16 января, сообщает портал Ynet.



На видео, циркулирующем в социальных сетях, видно, как 28-летний отец прижимает врача к земле удушающим захватом, в то время как охрана больницы пытается его спасти. По мере того, как разворачивалось нападение, слышно, как зеваки призывали родителей оставить доктора в покое.



Тем временем охранники также пытались удержать 24-летнюю мать, которая начала кричать: "Отпусти меня. Я беременна. Ты умрешь, сукин сын!"



Нападавшие были задержаны и доставлены в полицию на допрос.



Медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве, где произошло нападение, выступил с заявлением, осуждающим инцидент и насилие в отношении медицинских работников в целом.



"Родители физически и словесно напали на врача, и его доставили в отделение неотложной помощи для оказания медицинской помощи. Мы решительно осуждаем акты насилия, направленные против наших сотрудников", - говорится в заявлении.



Полиция Беэр-Шевы заявила, что нападение произошло из-за разногласий между парой и врачом.