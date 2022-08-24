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Папа Римский назвал Дугину "невинной жертвой"
24.08.2022 12:59 Алина Груднева

Папа Римский назвал Дугину "невинной жертвой"

Папа Римский Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье.

 
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с верующими.
 
Понтифик считает дочь Александра Дугина "невинной жертвой".
 
"Я думаю о бедной девушке, которая подорвалась на бомбе, находившейся под сиденьем автомобиля. За войну платят невинные", — сказал он.
 
По словам понтифика, он также надеется на то, что будут предприняты конкретные шаги для предотвращения ядерной катастрофы в Запорожье.

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