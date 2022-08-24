Папа Римский назвал Дугину "невинной жертвой"
Папа Римский Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье.
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с верующими.
Понтифик считает дочь Александра Дугина "невинной жертвой".
"Я думаю о бедной девушке, которая подорвалась на бомбе, находившейся под сиденьем автомобиля. За войну платят невинные", — сказал он.
По словам понтифика, он также надеется на то, что будут предприняты конкретные шаги для предотвращения ядерной катастрофы в Запорожье.