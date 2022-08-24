



Папа Римский назвал Дугину "невинной жертвой"

Папа Римский Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с верующими.

Понтифик считает дочь Александра Дугина "невинной жертвой".

"Я думаю о бедной девушке, которая подорвалась на бомбе, находившейся под сиденьем автомобиля. За войну платят невинные", — сказал он.

По словам понтифика, он также надеется на то, что будут предприняты конкретные шаги для предотвращения ядерной катастрофы в Запорожье.