



Папа Франциск пропустил аудиенции в пятницу из-за лихорадки — Ватикан

У Папы Римского Франциска лихорадка. Мероприятия с его участием в пятницу отменены, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление Ватикана.



"Из-за лихорадки Папа Франциск не проводил сегодня утром никаких аудиенций", — сказал журналистам представитель Ватикана Маттео Бруни.



В четверг у Папы был особенно насыщенный день. Он провел по меньшей мере восемь частных и публичных аудиенций перед встречей с форумом студентов, организованным проектом Scholas Occurentes.



В пятницу утром список встреч понтифика не был разослан, как обычно. Также не было сделано ни одного заявления о том, почему расписание Папы пустое. Это вызвало вопросы относительно самочувствия понтифика после его недавнего ухудшения здоровья.



В марте Папу Франциска госпитализировали с респираторной инфекцией. Позже Ватикан сообщил, что у него был бронхит, в связи с чем он получил внутривенное лечение антибиотиками и был выписан через три дня.

