Паника в Японии из-за запуска баллистической ракеты в КНДР

В ночь на 13 апреля Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии.



В связи с испытаниями японская система предупреждения разослала уведомление миллионам граждан покинуть свои дома и бежать в убежища.



В частности, эвакуация была объявлена на острове Хоккайдо, где сработала сирена воздушной тревоги. Поезда также остановились на несколько часов.



🇯🇵 Air raid signals sounded on the Japanese island of Hokkaido because of a ballistic missile launched from the territory of the DPRK.



According to the Japanese military, North Korean missiles did not fall on the territory of Japan, but "hooked" on its exclusive economic zone.