



Паника в Хадере: солдаты стреляли по убегающему подозреваемому

Житель Холона, борющийся с психическим заболеванием, вызвал подозрения у армейского офицера и двух солдат во время автобусной поездки в воскресенье. Он не ответил на их просьбу представиться и побежал в сторону крупного торгового комплекса в Хадере — в ответ солдаты погнались за ним и даже стреляли в воздух.



По окончании погони полиция задержала подозреваемого.



33-летний подозреваемый еврей был в куфие и ехал на автобусе из Тель-Авива в северном направлении. Он вышел на развязке Гиват-Ольга и побежал в сторону торгового района.



Одному из солдат удалось поймать его и держать под контролем до прибытия полиции.



Инцидент и звуки выстрелов вызвали сильную панику в переполненном торговом комплексе, расположенном на главной улице Хадеры.



О пострадавших в инциденте не сообщается.



