Паника в Хадере: солдаты стреляли по убегающему подозреваемому
Житель Холона, борющийся с психическим заболеванием, вызвал подозрения у армейского офицера и двух солдат во время автобусной поездки в воскресенье. Он не ответил на их просьбу представиться и побежал в сторону крупного торгового комплекса в Хадере — в ответ солдаты погнались за ним и даже стреляли в воздух.
По окончании погони полиция задержала подозреваемого.
33-летний подозреваемый еврей был в куфие и ехал на автобусе из Тель-Авива в северном направлении. Он вышел на развязке Гиват-Ольга и побежал в сторону торгового района.
Одному из солдат удалось поймать его и держать под контролем до прибытия полиции.
Инцидент и звуки выстрелов вызвали сильную панику в переполненном торговом комплексе, расположенном на главной улице Хадеры.
О пострадавших в инциденте не сообщается.