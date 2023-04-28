Паника и крики: видео из отеля в Эйлате, где военный открыл огонь
В сети показали видео, снятое возле отеля Dan Panorama в Эйлате, где военный открыл огонь.
Соответствующие кадры обнародовал общественный вещатель "Кан".
Судя по видео, после стрельбы началась паника среди отдыхающих в отеле, которые начали кричать.
בהלה וצרחות במלון היוקרה באילת: אדם פתח בירי בלובי | כל הפרטים >> https://t.co/mYEEVuTj1J@Itsik_zuarets pic.twitter.com/42Adp3Brnk— כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2023
Как сообщалось ранее, полиция задержала жителя Бат-Яма, открывшего огонь в холле. У него изъяли оружие, а самого стрелка отправили на допрос.
אילת, קטטה במלון קלאב הוטל.— Real News IL (@RealNewsIL) April 28, 2023
תנו 🐒 בוטנים ו 🍌 pic.twitter.com/yBIldosy4G
По словам администрации заведения, стрелявшим оказался военный, который находился в отпуске. По данным СМИ, он достал оружие и выстрелил в стену, поругавшись с охранником. Начато расследование.