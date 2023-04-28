Новости » Происшествия
Паника и крики: видео из отеля в Эйлате, где военный открыл огонь
28.04.2023 21:28 Алина Груднева

Паника и крики: видео из отеля в Эйлате, где военный открыл огонь

В сети показали видео, снятое возле отеля Dan Panorama в Эйлате, где военный открыл огонь.

Соответствующие кадры обнародовал общественный вещатель "Кан".

Судя по видео, после стрельбы началась паника среди отдыхающих в отеле, которые начали кричать.
 

Как сообщалось ранее, полиция задержала жителя Бат-Яма, открывшего огонь в холле. У него изъяли оружие, а самого стрелка отправили на допрос.

По словам администрации заведения, стрелявшим оказался военный, который находился в отпуске. По данным СМИ, он достал оружие и выстрелил в стену, поругавшись с охранником. Начато расследование.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы