



Паника и крики: видео из отеля в Эйлате, где военный открыл огонь

В сети показали видео, снятое возле отеля Dan Panorama в Эйлате, где военный открыл огонь.



Соответствующие кадры обнародовал общественный вещатель "Кан".



Судя по видео, после стрельбы началась паника среди отдыхающих в отеле, которые начали кричать.



בהלה וצרחות במלון היוקרה באילת: אדם פתח בירי בלובי | כל הפרטים >> https://t.co/mYEEVuTj1J@Itsik_zuarets pic.twitter.com/42Adp3Brnk — כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2023

אילת, קטטה במלון קלאב הוטל.

תנו 🐒 בוטנים ו 🍌 pic.twitter.com/yBIldosy4G — Real News IL (@RealNewsIL) April 28, 2023