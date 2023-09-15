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Паломничество хасидов в Умань: в Украине арестованы семеро израильтян
15.09.2023 09:32 Алина Груднева

Паломничество хасидов в Умань: в Украине арестованы семеро израильтян

В четверг, 14 сентября, в Украине арестовали семерых израильтян, которые прибыли в Умань на Рош ха-Шана.

По данным израильского интернет-издания Ynet, четверо из них задержаны недалеко от Винницы за хранение наркотиков. Их доставили на допрос.

Еще троих задержали за участие в ДТП, в результате которого погибла украинка. Они будут находиться по стражей до завершения расследования.

Израильский консул в Умани и министерство иностранных дел Израиля были уведомлены об арестах.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро, 15 сентября, в Умань прибыли уже 32 тысячи паломников. 

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