



Паломничество хасидов в Умань: в Украине арестованы семеро израильтян

В четверг, 14 сентября, в Украине арестовали семерых израильтян, которые прибыли в Умань на Рош ха-Шана.



По данным израильского интернет-издания Ynet, четверо из них задержаны недалеко от Винницы за хранение наркотиков. Их доставили на допрос.



Еще троих задержали за участие в ДТП, в результате которого погибла украинка. Они будут находиться по стражей до завершения расследования.



Израильский консул в Умани и министерство иностранных дел Израиля были уведомлены об арестах.



Как сообщалось ранее, по состоянию на утро, 15 сентября, в Умань прибыли уже 32 тысячи паломников.