



Палестинские подростки получили сроки за изнасилование польской туристки

Военный суд ЦАХАЛа на в Иудее и Самарии приговорил двух 19-летних подростков к 14 и шести с половиной годам лишения свободы и оштрафовал их за изнасилование польской туристки недалеко от Бейт Лехема три года назад. Причастность третьего обвиняемого все еще находится на рассмотрении суда, а четвертый подозреваемый еще не арестован.



Туристка и ее партнер ехали в сторону Бейт-Джалы, недалеко от Бейт Лехема в феврале 2020 года. Двое подсудимых, которым в то время было около 17 лет, ехали автостопом по тому же району вместе с двумя другими. Эти двое узнали пару и заблокировали их машину, чтобы заставить их остановиться, а один из них представился, представившись палестинским полицейским.



Затем все четверо “арестовали” туристку и ее партнера, связав последнего, после чего по очереди изнасиловали женщину на глазах ее партнера. Обвиняемые зафиксировали часть инцидента и заставили жертву смотреть в камеру, при этом один из них держал нож, а другой следил за тем, чтобы ее партнер не сбежал. Кроме этого, они украли деньги и драгоценности женщины, прокололи шины машины и скрылись с места происшествия.



“Во время инцидента трое нападавших совершили несколько актов изнасилования, одновременно и одно за другим. Потерпевшая была беспомощна, плакала и умоляла сохранить ей жизнь. На протяжении всего инцидента ни один из четырех подозреваемых не проявил ни капли человечности, сострадания или милосердия к ней", – говорится говорится в постановлении суда.



Судьи также отметили, что нападавшие сделали с партнером потерпевшей.



“Связав его, они даже приблизили жертву, чтобы он мог увидеть изнасилование вблизи. Их зло не исчезло даже после того, как они были удовлетворены. Они сфотографировали жертву в унизительных позах”, – заявил суд.

