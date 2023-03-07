



Палестинский ребенок проник в Израиль на автобусе

Полицейские Модиина обнаружили палестинского мальчика, возрастом около 10 лет, который бродил по городу и, похоже. Он не говорил на иврите и не был знаком с местностью.



Полиция смогла пообщаться с ребенком с помощью социальных работников. В результате предварительного следствия выяснилось, что мальчик проник на территорию Израиля на автобусе.



Расследование показало, что никаких сообщений или жалоб о пропаже ребенка не поступало.



Полицейским удалось отыскать мать ребенка в одной из палестинских деревень на территории Иудеи и Самарии. Она была доставлена в полицейский участок в Модиине, где произошла ее эмоциональная встреча с сыном.



Сотрудники службы социального обеспечения дали матери соответствующие родительские указания.

