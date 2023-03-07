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Палестинский ребенок проник в Израиль на автобусе
07.03.2023 13:05 Ирина Демьянова

Палестинский ребенок проник в Израиль на автобусе

Полицейские Модиина обнаружили палестинского мальчика, возрастом около 10 лет, который бродил по городу и, похоже. Он не говорил на иврите и не был знаком с местностью.

Полиция смогла пообщаться с ребенком с помощью социальных работников. В результате предварительного следствия выяснилось, что мальчик проник на территорию Израиля на автобусе.

Расследование показало, что никаких сообщений или жалоб о пропаже ребенка не поступало.

Полицейским удалось отыскать мать ребенка в одной из палестинских деревень на территории Иудеи и Самарии. Она была доставлена в полицейский участок в Модиине, где произошла ее эмоциональная встреча с сыном.

Сотрудники службы социального обеспечения дали матери соответствующие родительские указания.
 

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