



Палестинский проповедник умер в заключении ХАМАС, правозащитники требуют ответов

Мохаммед аль-Суфи был известен своей критикой лидеров ХАМАС и их связей с Ираном и был задержан по возвращении из Египта на прошлой неделе, сообщает JerusalemPost.



Палестинские правозащитные организации призвали к расследованию обстоятельств смерти аль-Суфи в центре содержания под стражей ХАМАС в Газе.



Мохаммед аль-Суфи, 43-летний мусульманский проповедник из города Рафах на юге Газы, скончался через несколько часов после того, как в прошлую среду его задержали боевики ХАМАС.



Источники в Газе сообщили, что аль-Суфи в недавних проповедях критиковал лидера ХАМАСа Яхью Синвара и других лидеров ХАМАСа за то, что они хвастались своими тесными отношениями с Ираном.



Семья аль-Суфи сообщила, что он был задержан вскоре после возвращения в Газу из Египта вместе со своим сыном Абдуллой.



По словам 16-летнего Абдуллы, следователи обвинили его и его отца в контрабанде "запрещенных предметов". Он утверждал, что следователи избили его, когда он и его отец находились в центре содержания под стражей ХАМАС в Рафахе.



Сын сказал, что слышал, как следователи кричали на его отца в соседней комнате.



"Я слышал, как мой отец стонал, потом наступила тишина. Затем я услышал, как полицейские призывают моего отца очнуться после того, как он, по-видимому, потерял сознание. Позже подошел один из офицеров и спросил меня, не страдает ли мой отец какими-либо хроническими заболеваниями, — вспоминал Абдулла.

Суфи срочно доставили в больницу, где он был объявлен мертвым.



Министерство внутренних дел, контролируемое ХАМАСом, сообщило, что Суфи скончался рано утром в четверг "после внезапного ухудшения здоровья во время содержания под стражей в полиции". В ведомстве заявили, что начали расследование обстоятельств смерти задержанного.



Семья аль-Суфи заявила, что его задержание было незаконным и что он умер всего через два часа после того, как его доставили в центр содержания под стражей ХАМАС. Семья утверждает, что аль-Суфи умер в результате "пыток", и обвиняет ХАМАС в его смерти.



"То, что произошло с членом нашей семьи, — непростительное преступление. Мы призываем ХАМАС привлечь к ответственности виновных в его задержании и смерти", — добавили родственники аль-Суфи.



Палестинский центр по правам человека (PCHR) в Газе призвал к расследованию этого дела, "включая обстоятельства допроса и предполагаемое насилие и жестокое обращение, которым подверглись отец и сын".



Департамент судебно-медицинской экспертизы в городе Газа проинформировал семью о том, что в заключении судебно-медицинской экспертизы подчеркивается, что причиной смерти стал атеросклероз, сообщил PCHR, который потребовал опубликовать результаты расследования.



Международная комиссия в поддержку прав палестинского народа, Палестинская независимая комиссия по правам человека и Центр по правам человека "Аль-Мезан" выразили озабоченность в связи со смертью задержанного в центре безопасности ХАМАС и призвали начать немедленное расследование инцидента.

