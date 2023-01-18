



Палестинский нелегал - серийный взломщик квартир в Беэр-Шеве

Суд в Беэр-Шеве вынес суровый приговор - 6 лет тюремного заключения палестинцу, который врывался в дома семей в городе и грабил их, забирая большое количество имущества. "Это значительное и сдерживающее наказание, которое поможет восстановить чувство безопасности граждан в Негеве", - подчеркнула прокурора Литаль Перец.



В течение двух месяцев обвиняемый незаконно находился в Израиле, грабил квартиру за квартирой и похищал имущество - в то время как некоторые из жертв находились дома, что нанесло им значительный психологический ущерб. Подозреваемый был арестован участковым полиции Беэр-Шевы, который вел материалы расследования, а в конце апреля прошлого года отдел прокуратуры Негева полиции Израиля предъявил ему обвинительное заключение по 7 различным пунктам.



Уголовный прокурор, адвокат Литаль Перец заявила: "С 2012 года обвиняемый 11 раз въезжал на территорию Государства Израиль, чтобы снова и снова осуществлять преступную деятельность. Только в 2022 году он незаконно въезжал в Израиль 6 раз на срок около двух месяцев и причинил ущерб 6 различным заявителям. В некоторых случаях у них было похищено много имущества, и он неоднократно проникал в их дом - их частную территорию, нанося значительный ущерб их личной безопасности и оставляя жертв с эмоциональной травмой"