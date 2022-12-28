



Палестинский нелегал насиловал бездомную в Ашдоде

Прокуратура Южного округа представила в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Мухаммада Абу Хамеда (42) из Хеврона, после того, как он, находясь в Израиле нелегально, насиловал женщину из Ашдода.



В обвинительном заключении говорится, что Абу Хамед незаконно находился в Израиле, выдавая себя за другого человека, используя поддельное удостоверение личности. В то время он состоял в отношениях с заявительницей, бездомной, около сорока лет из Ашдода. Около года они жили в хостеле в Ашдоде, а затем несколько месяцев жили на улицах города.



Во время отношений Абу Хамед требовал, чтобы заявительница занималась с ним сексом, когда он захочет, даже когда она давала ему понять, что не заинтересована в этом. При этом в некоторых случаях он оказывал на нее давление, пока она не сдалась и не позволила ему изнасиловать ее, а в одном случае он изнасиловал ее.



Несколько месяцев назад Абу Хамед и заявительница поссорились в своей комнате в общежитии, и во время ссоры заявительница сказала ему, что не хочет оставаться в отношениях с ним. В ответ Абу Хамед ударил ее по лицу и даже нанес ей удар ножницами в нижнюю часть тела. В другой раз, когда они находились в общежитии, обвиняемый совершил изнасилование и содомию в отношении заявительницы, причинив ей телесные повреждения.



В обвинительном заключении Абу Хамед обвиняется в совершении таких преступлений, как нападение при отягчающих обстоятельствах, незаконный въезд в Израиль, выдача себя за другого человека, использование поддельного документа, вождение без прав, вождение без страховки, угрозы, изнасилование и содомия.



