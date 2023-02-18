



Палестинский нелегал и наркотики в известном тель-авивском клубе

Сотрудники полиции провели рейд в известном клубе в Тель-Авиве.



В связи с подозрением в совершении наркопреступлений в клубе "Драма" в Нахалат Биньямин, сотрудники полиции провели рейд.



Были обнаружены санитарные недостатки, а в помещении работал нелегал из ПА. Владелец был задержан для допроса. За хранение марихуаны были задержаны посетители заведения, которые впоследствие были отпущены.



Операция была проведена после подозрения, что в клубе торгуют наркотиками.



Нелегально пребывающий в Израиле житель Шхема был арестован, а владелец заведения задержан за его трудоустройство.



