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Палестинский нелегал и наркотики в известном тель-авивском клубе
18.02.2023 12:28 Аркадий Бочаровский

Палестинский нелегал и наркотики в известном тель-авивском клубе

Сотрудники полиции провели рейд в известном клубе в Тель-Авиве.

В связи с подозрением в совершении наркопреступлений в клубе "Драма" в Нахалат Биньямин, сотрудники полиции провели рейд. 

Были обнаружены санитарные недостатки, а в помещении работал нелегал из ПА. Владелец был задержан для допроса. За хранение марихуаны были задержаны посетители заведения, которые впоследствие были отпущены.

Операция была проведена после подозрения, что в клубе  торгуют наркотиками. 

Нелегально пребывающий в Израиле житель Шхема был арестован, а владелец заведения задержан за его трудоустройство.

 

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