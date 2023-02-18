Палестинский нелегал и наркотики в известном тель-авивском клубе
Сотрудники полиции провели рейд в известном клубе в Тель-Авиве.
В связи с подозрением в совершении наркопреступлений в клубе "Драма" в Нахалат Биньямин, сотрудники полиции провели рейд.
Были обнаружены санитарные недостатки, а в помещении работал нелегал из ПА. Владелец был задержан для допроса. За хранение марихуаны были задержаны посетители заведения, которые впоследствие были отпущены.
Операция была проведена после подозрения, что в клубе торгуют наркотиками.
Нелегально пребывающий в Израиле житель Шхема был арестован, а владелец заведения задержан за его трудоустройство.