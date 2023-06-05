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Палестинский малыш, пострадавший от обстрела ЦАХАЛа, скончался от ран
05.06.2023 14:35 Ирина Демьянова

Палестинский малыш, пострадавший от обстрела ЦАХАЛа, скончался от ран

Палестинские СМИ сообщают о смерти палестинского малыша, который был случайно ранен израильскими войсками в Иудее и Самарии на прошлой неделе.

Трехлетний Мохаммед Тамими и его отец попали под обстрел, когда израильские солдаты открыли ответный огонь по палестинским боевикам, стрелявшим  по поселению Неве-Цуф в четверг.

Палестинские медики доставили отца в больницу в Иудее и Самарии, а малыш был доставлен на военном вертолете в медицинский центр Шеба в Рамат-Гане в критическом состоянии.

Израильская больница отказывается подтверждать сообщения о смерти малыша.

В заявлении Армии обороны Израиля после стрельбы говорится, что они "сожалеют о причинении вреда" мирным жителям.
 



 

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