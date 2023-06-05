



Палестинский малыш, пострадавший от обстрела ЦАХАЛа, скончался от ран

Палестинские СМИ сообщают о смерти палестинского малыша, который был случайно ранен израильскими войсками в Иудее и Самарии на прошлой неделе.



Трехлетний Мохаммед Тамими и его отец попали под обстрел, когда израильские солдаты открыли ответный огонь по палестинским боевикам, стрелявшим по поселению Неве-Цуф в четверг.



Палестинские медики доставили отца в больницу в Иудее и Самарии, а малыш был доставлен на военном вертолете в медицинский центр Шеба в Рамат-Гане в критическом состоянии.



Израильская больница отказывается подтверждать сообщения о смерти малыша.



В заявлении Армии обороны Израиля после стрельбы говорится, что они "сожалеют о причинении вреда" мирным жителям.

