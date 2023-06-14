



Палестинка арестована за жестокое обращение с ребенком в детсаду

Палестинская женщина была арестована по подозрению в жестоком обращении с 9-месячным ребенком в детском саду в Кфар-Акабе, недалеко от Иерусалима. Об этом говорится в заявлении израильской полиции в среду утром.



Мать, которая пришла забрать свою маленькую дочь из детского сада, заметила на ней признаки насилия, в том числе следы удушения и синяки, и отвезла ее в больницу.



Работницу должны были доставить на слушание по продлению ее ареста.

