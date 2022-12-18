



Палестинец получил пожизненный срок за участие в стрельбе у Дамасских ворот

Израильский военный суд приговорил палестинца к пожизненному заключению плюс 32 года тюрьмы за его причастность к стрельбе у Дамасских ворот в Иерусалиме в 2016 году, в результате которой погибла женщина, боец МАГАВ.



Билял Абу Заид был осужден за поставку оружия и вождение автомобиля нападавших, которые убили 19-летнюю Хадар Коэн. Осужденный также должен выплатить 1,5 миллиона шекелей (430 000 долларов США) семье Коэн и дополнительные 250 000 шекелей (72 000 долларов США) другой женщине-военнослужащей, раненой в результате нападения.



Абу Заид не присутствовал во время самого нападения, так как "хотел остаться в живых и продолжить убивать евреев", цитируют его слова военные прокуроры.



Суд согласился с позицией обвинения о том, что Абу Заид был виновен в нападении из-за его участия в планировании и исполнении, хотя он не присутствовал во время стрельбы.

