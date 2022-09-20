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Палестинец пойман за рулем угнанного автомобиля
20.09.2022 09:06 Ольга Белозерова

Палестинец пойман за рулем угнанного автомобиля

18-летний палестинец, ехавший на контрольно-пропускном пункте Хизма в северной части Иерусалима, вызвал подозрения у полицейских.

Как сообщает "Аруц Шева", водитель, заметивший полицейских, развернулся и попытался скрыться с места происшествия. Однако он врезался в растительность на обочине дороги и был задержан.

При осмотре автомобиля правоохранителям стало ясно, что транспортное средство было украдено из района на севере города.

Подозреваемый, не имевший разрешения на жительство, был передан для дальнейшего допроса.

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