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Палестинец на угнанной машине протаранил заграждение в аэропорту Бен-Гурион
22.09.2022 06:37 Евгения Маркова

Палестинец на угнанной машине протаранил заграждение в аэропорту Бен-Гурион

Палестинский водитель на угнанном автомобиле протаранил барьер безопасности на въезде в главный аэропорт Израиля в предрассветные часы в четверг утром, в результате инцидента никто не пострадал.

Водитель подъехал к международному аэропорту Бен-Гурион с трассы 1.

Сотрудники службы безопасности у шлагбаума сделали один выстрел по автомобилю, которому удвалось скрыться с места происшествия.

Позже автомобиль был найден брошенным на заправочной станции в аэропорту. Вскоре после этого подозреваемый был пойман сотрудниками службы безопасности аэропорта, прочесывавшими территорию, и доставлен в полицейский участок для допроса.

По словам администрации аэропорта, подозреваемый в возрасте 30 лет является жителем палестинских территорий.

Согласно протоколу, аэропорт был заблокирован на время поиска подозреваемого.

Власти заявили, что ни один вылет не был задержан в течение ночи, и аэропорт вернулся к своему обычному распорядку, но некоторые рейсы могут задерживаться утром.
 

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