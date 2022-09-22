



Палестинец на угнанной машине протаранил заграждение в аэропорту Бен-Гурион

Палестинский водитель на угнанном автомобиле протаранил барьер безопасности на въезде в главный аэропорт Израиля в предрассветные часы в четверг утром, в результате инцидента никто не пострадал.



Водитель подъехал к международному аэропорту Бен-Гурион с трассы 1.



Сотрудники службы безопасности у шлагбаума сделали один выстрел по автомобилю, которому удвалось скрыться с места происшествия.



Позже автомобиль был найден брошенным на заправочной станции в аэропорту. Вскоре после этого подозреваемый был пойман сотрудниками службы безопасности аэропорта, прочесывавшими территорию, и доставлен в полицейский участок для допроса.



По словам администрации аэропорта, подозреваемый в возрасте 30 лет является жителем палестинских территорий.



Согласно протоколу, аэропорт был заблокирован на время поиска подозреваемого.



Власти заявили, что ни один вылет не был задержан в течение ночи, и аэропорт вернулся к своему обычному распорядку, но некоторые рейсы могут задерживаться утром.

