Новости » Происшествия
Из-за инцидента в Бен-Гурион могут быть задержаны утренние вылеты
22.09.2022 07:01 Аркадий Бочаровский

Из-за инцидента в Бен-Гурион могут быть задержаны утренние вылеты


Палестинец на угнанной машине прорвался с шоссе№1 на территорию аэропорта Бен-Гурион.

Палестинец сшиб шлагбаум, охранник выпустил пулю, в попытке остановить его.

В результате инцидента въезды и выезды в аэропорт и терминалы  были закрыты.

Палестинец в панике бежал к ближайшей АЗС, бросил машину и через некоторое время был пойман и передан полиции.

Расписание прилета и вылета самолетов в результате инцидента нарушено не было.

Пассажиры в обоих терминалах были закрыты на продолжительный период времени, что привело к обеспокоенности среди них.

Администрация аэропорта предупредила, что из-за инцидента возможны задержки с отправкой утренних рейсов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы