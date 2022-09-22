



Из-за инцидента в Бен-Гурион могут быть задержаны утренние вылеты



Палестинец на угнанной машине прорвался с шоссе№1 на территорию аэропорта Бен-Гурион.



Палестинец сшиб шлагбаум, охранник выпустил пулю, в попытке остановить его.



В результате инцидента въезды и выезды в аэропорт и терминалы были закрыты.



Палестинец в панике бежал к ближайшей АЗС, бросил машину и через некоторое время был пойман и передан полиции.



Расписание прилета и вылета самолетов в результате инцидента нарушено не было.



Пассажиры в обоих терминалах были закрыты на продолжительный период времени, что привело к обеспокоенности среди них.



Администрация аэропорта предупредила, что из-за инцидента возможны задержки с отправкой утренних рейсов.



