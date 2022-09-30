



Палестинец из Хеврона разбил угнанный в Иерусалиме автомобиль во время погони

Полицейские Иерусалима попытались остановить для проверки автомобиль, после чего водитель предпринял попытку скрыться в сторону перекрестка Мазумария. Во время полицейской погони подозреваемый не справился с управлением и врезался в забор.



Водителем оказался палестинец, житель Хеврона, незаконно пребывающий на израильской территории.



Подозреваемый арестован и доставлен в участок Оз для допроса. Сегодня он будет доставлен в суд для рассмотрения продления его содержания под стражей.

