



Палестинцы засыпали землей древнее еврейское поселение в Самарии

В минувшие выходные Палестинская автономия похоронила Хасмонейскую крепость Тель-Арома под тысячами тонн грязи, скрыв свидетельства существования исторического еврейского места, пишет Makor Rishon.



В субботу палестинцы провели масштабные земляные работы в Тель-Ароме, в ходе которых тысячи тонн грязи были сброшены на склоны древней хасмонейской крепости. Археологи приняли меры, чтобы остановить работы в ответ на сообщения о разрушениях, но позже во второй половине дня работы были возобновлены.



Грунт практически полностью перекрыл две обнаруженные древние цистерны для воды, которые, по всей видимости, служили Хасмонеям. Работы, проведенные в субботу, являются частью процесса, который продолжается на этом месте уже несколько лет.



Тель-Арома - это археологический объект, связанный с библейской Аромой, которая была резиденцией власти Авимелеха. На вершине холма находилась хасмонейская крепость с впечатляющей водной системой, которая в эпоху Хасмонеев служила резиденцией правительства и была укреплена для защиты северной границы.



Это место часто становилось объектом кражи древностей, и в течение последних двух лет Палестинская администрация ускорила нанесение ущерба этому месту, проложив дороги и иным образом обустроив его под солнечную электростанцию и развлекательный центр.



Председатель регионального совета Самарии Йосси Даган сказал: "Это позорно". Он добавил: "Крепость Хасмонеев, которая является одной из самых важных из когда-либо найденных, подвергается систематическому вандализму. Это часть усилий жалкой палестинской администрации, с одной стороны, по изобретению истории для выдуманного "палестинского народа", а с другой - по уничтожению и сокрытию богатой еврейской истории в Иудее и Самарии". Пусть критики Государства Израиль увидят и рассудят, чья это земля. Я призываю правительство превратить Тель-Арому в стратегический объект для сохранения, пока не стало слишком поздно".



Ади Шрагай, директор по операциям НПО "Защита вечности", сказал: "Тель-Арома - это яркий пример грубого и жестокого уничтожения материальной культуры Хасмонейского царства. Так же как им все равно, на какой территории он находится, и они уничтожают каждый клочок еврейской истории, так и израильское правительство обязано немедленно остановить разрушение этого места, арестовать террориста Валида Ассафа, министра по вопросам ограждений и поселений, который несет ответственность за преступление, связанное с уничтожением этого места. Пришло время для решительного ответа, который ясно покажет, что уравнение изменилось".

